Miks tomatilehed valgeks tõmbuvad?

“Päikesepõletus,” sõnas Pärnu külje alla tegutseva Neeva Aia juhataja Merike Lepik. “Tomatitaimed, eriti, kui need on ette kasvatatud toas, on hea õue istutada pilves ilmaga, siis taim tasapisi harjub. Ei tohi teha nii, et võtad toast ja tõstad õue päikese kätte, seal saab ta kohe šoki.”