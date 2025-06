„Meie mullajaamad on kogunud reaalajas andmeid juba alates 2019. aastast ning katnud erinevaid põllumajandushooaegu. Just tänu sellele saame öelda, et Paul-Techil on üks ulatuslikumaid andmekogumeid mullaprotsesside kohta põllumajanduses,“ selgitas Paul-Techi tootejuht Eve Plakk pressiteate vahendusel.