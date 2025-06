Juba sellest aastast hakkab kehtima auto aastamaksule saja euro suurune soodustus lapse kohta. Ehk kui peres on üks laps ja auto aastamaks jääb alla saja euro, on pere sisuliselt automaksust vabastatud. Kaks last annavad juba 200 eurot soodustust. Nii kuulutas peaminister Kristen Michal kahe nädala eest uut koalitsioonilepingut tutvustades.