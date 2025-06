Eesti Maaülikooli vanemteadur Reimo Lutter selgitas, et istandike loomise peamine eesmärk on olnud anda uus elu põllumajandusliku väärtuse kaotanud maale. "Need on alad, mille vastu on kadunud põllumajanduslik huvi, maa on jäänud sööti ja selle väärtus on vähenenud. Istandike loomisega saame neid alasid taas aktiivsesse kasutusse võtta, kasvatades kiirekasvulisi puid, mis seovad süsinikku, loovad elupaiku ja toovad majanduslikku kasu," rääkis ta.