“Timo Varblasel on tänu Eesti Noortalunike organisatsiooni juhtimisele ja aktiivsele osalemisele Euroopa Noortalunike Nõukogus (CEJA) põhjalik ülevaade nii kohalikust kui ka laiemast põllumajanduse olukorrast. Lisaks annab praktiline kogemus talunikuna talle selge arusaama Eesti talunike katsumustest, vajadustest ja võimalustest,“ kommenteeris Hamburg ning lisas, et uuele juhile on juba seatud ka kõrged ootused.