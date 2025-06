Just 1874. aastal ostis Carl Robert Jakobson siinse talukoha, tehes uhkeid plaane talumajapidamise loomiseks. Nüüd, 150 tegutsemisaastat hiljem, on põhjust tagasi vaadata – ja mõelda ka edasi.

„Uus loodusõpperada annab võimaluse mõista, kuidas talu ja loodus siin üksteist on mõjutanud – mida on inimene paigale andnud ja mida loodus vastu pakkunud,“ ütleb muuseumi perenaine Inge Sipelga. „Loodusraja avamispäeval ei räägi me ainult taimedest ja loomadest, vaid ka mullast, ajaloost ja inimestest, kes siin on elanud ja töötanud.“