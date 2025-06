Maaülikool hakkas lossi ehitama

„Ülikool peab pakkuma oma töötajatele ja tudengitele kaasaegseid töö- ja õpitingimusi ka linnakust kaugemal asuvates katsebaasides ja hea meel on, et Järvselja õppe- ja katsemetskonna südamesse kerkiv hoone tuleb selline, mille üle saame uhked olla ka tulevikus,“ laususkirjeldas Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi direktor Marek Metslaid. Ta lisas, et ülikooli jaoks on oluline ka enam kui saja-aastase metsandusliku kõrghariduse traditsioonide ja varasemate jahilosside lugude ja mälestuse hoidmine, nii et ka sellele pööratakse uues hoones tähelepanu.