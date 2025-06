Mööda Eestit ringi sõites võib iga aastaga järjest rohkem maisipõlde märgata. Kui 2021. aastal kasvatati maisi 13 019 hektaril, siis mullu juba 21 325 hektaril. Tänavu uut pinda aga juurde ei tule. Põhjus on lihtne: möödunud aastal oli nii hea maisisaak, et paljudel põllumajandustootjatel on siiani hoidlates mullust maisisilo alles.