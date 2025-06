Möödunud nädala Maaelu Teadmuskeskuse siloseireski selgus tõde, et kui Põhja-Eestis oli eelmisel nädalal rohukasvu kõrgus veel väike, siis Lõuna-Eestis sai juba silo teha. Elmo Riig

Silohooaeg on alanud vastandlike ilmamustritega. Lõuna-Eestis on vihm tõmmanud põlluleminekule pidurit, Kesk-Eestis sujub aga senini kõik täitsa kenasti. Põllumehed hindavad olukorda kainelt: rohukasv on hea ja ilma vastu ei saa.