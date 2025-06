LOODUSREKORDID Kus on Eesti kõige päikselisem koht?

Rekord nr 151. Kõige rohkem päikest

Pikas vaatlusreas on kõige päikesepaistelisem aasta 2002. aasta, kui Eesti keskmisena paistis päikest 2141,6 tundi.

Rekord nr 152. Kõige levinum öökull

Eesti arvukaim ja levinuim öökull ehk kakk on händkakk, kelle arvukus on kasvanud viimase poole sajandi jooksul. Enne seda oli tavalisim öökull kodukakk, kes nüüd tänapäeval on auväärsel teisel kohal.