Kui Annika Prangli läks panka pangakaarti tegema ja ütles, et ta perekonnanimi on Prangli, aadress Prangliranna Prangli saarel ning ettevõtte nimi Prangli Reisid, oli pangatöötaja tükk aega vait ning siis uuris, kas selline inimene on ikka päriselt olemas. „Ei olegi muinasjutt ja kuidagi on selline kokkusattumus juhtunud,” sõnas Annika Prangli.