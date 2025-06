Eesti Mesinike Liidu tegevjuht Krista Kivisalu sõnas, et väikemesinike panust tuleks rohkem hinnata, sest väärtuslikku ja ülivajalikku tolmeldamistööd teevad üle Eesti just nende mesilinnud.

Eesti Mesinike Liidu (EML) tegevjuhi ametisse sel kevadel astunud Krista Kivisalu leiab, et kui aina rohkem räägitakse loodushoiust ja keskkonnateadlikkusest, on vastuoluline, et samal ajal teeb riik otsuse lõpetada toetuse maksmine väikemesinikele, kes peavad üliolulisi tolmeldajaid üle Eesti. Mullusega võrreldes jäi toetuseta hinnanguliselt 70% mesinikest.