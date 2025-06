Tänavune talv säästis talivilju

Kuidas aga tagada kohaliku toidutootmise kestlikkus ja seeläbi toidujulgeolek?

Oma sordiaretus

Maaelu Teadmuskeskus (METK) on seadnud eesmärgiks aretada ja pakkuda põllumeestele kestlikke sorte, mis sobivad uutesse kliimatingimustesse ning on haiguskindlamad ja saagikad.

Talinisu aretuse eesmärk on talve-, haigus- ja lamandumiskindlate, paremate jahvatus-küpsetusomadustega toidunisu ja saagikamate söödanisusortide aretamine ning sordilehes olevate Eesti talinisusortide säilitusaretus.

METKi uus sort „Pärlikee” on keskvarajane, hea talvekindlusega ja kevadel kiirelt kasvama hakkav talinisu. Paljude omaduste poolest on ta võrreldav kaua Eestis kasutusel olnud talinisusordiga „Ada”, mis on üks vanemaid sorte. Kuigi „Ada” on hea talvekindlusega, on “Pärlikee” mõnel aastal „Adast” isegi veidi parem olnud.

Kahe nimetatud sordi suurim erinevus on aga tera suurus: „Pärlikee” tuhande tera mass on palju suurem ning proteiini ja kleepevalgu sisaldus, st küpsetusomadused, on väga heal tasemel.

Sordi „Pärlikee” seemet saab sel suvel piiratud koguses ka soetada. Lisaks sellele on METKi seemnekeskuse valikus saadaval veel mitme väärt sordi seemet: kõrge jahukvaliteediga Eesti talinisu sort „Perenaise”, saagikas ja lühema kõrrega „Silva”, tuntud standardsort „Ada” ning keskvarajane ja ohteliste viljapeadega, metsloomi vähem ahvatlev „Ed­vins”.