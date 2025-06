Esimene suvekuu Ei saa juunis pruuniks

Keskkonnaagentuuri värske juunikuu prognoosi ütleb, et kuu esimeses pooles sajab tihti ja õhutemperatuuri maksimumid palju üle 20 kraadi ei tõuse. Kuu teisel poolel on sajuvõimalus veidi väiksem, kuid ikka tuleb hoovihma ja on äikeseoht. Õhutemperatuuri päevamaksimumid tõusevad 20 kraadi ümbrusesse, üle 25 kraadi sooja on oodata vaid üksikutel päevadel kuu teisel poolel.