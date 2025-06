Hispaania teetigu Kuidas ära tunda ja hävitada?

Tegemist on äärmiselt visa ja kiiresti paljuneva tegelasega, kellest täiesti lahti saada pole võimalik. Et neid limaseid sissetungijaid vähegi ohjes hoida, ei jää aednikel muud üle, kui igal õhtul pang kätte võtta ja nad kokku korjata.

Keemilistest vahenditest on häid sõnu jagatud Ferramol Limacid graanulitele, mille tootja kinnitusel ei kahjusta need ei lemmikloomi, linde ega siile. Samas tuleb arvestada, et graanulid võivad mõjuda surmavalt ka meie kodumaistele teoliikidele. Möödunud suvel olid need graanulid paljudest poodidest otsas, kuid praegu jagub veel küllaga.