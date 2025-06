Esmaspäeva (2.06) päeval liigub madalrõhulohk ühes vihmaga üle Mandri-Eesti, pärastlõunal saartest alates pilved hõrenevad saju võimalus väheneb. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 8..13°C, Ida-Eestis langeb 5°C-ni, Virumaal võib maapinnal 0°C lähedale langeda, päeval on 13..18°C.

Teisipäeval (3.06) liigub madalrõhkkond Skandinaaviast Soome ja selle servas sajab öösel kohati nõrka vihma, päev tuleb hoovihmadega, pärastlõunal on ka äikeseoht. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 5..11°C, päeval 14..18°C, tuulepealsel rannikul on jahedam.