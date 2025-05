RMK otsustas oma taimlates üle jäänud kuuseistikutest 80 000 tasuta ära jagada. Teade tõi täna hommikuks Ida-Virumaale Iisaku taimlasse nii palju huvilisi, et kõik taimed leiavad pärastlõunaks omaniku. Ühtlasi tähendab see, et uutel huvilistel ei maksa enam kohale sõitma hakata, sest taimed saavad juba järjekorras ootel inimestele ära antud ja homme tasuta taimi enam ei jagata.