Milline on see koht aias, mille üle te eriti uhked olete?

Lõpuks on kätte jõudnud suvised ilmad ja aiaomanikule on see põnev aeg. Näitama hakkavad end õied, mida pikalt oodatud, korda on saanud peenrad ning välja sätitud suvised istumisnurgad.