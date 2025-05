Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras nentis, et muudatus on tingitud suuresti vähenenud eelarvest. "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavas hooldusraieks ettenähtud eelarvet vähendati kahe miljoni euro võrra ning need vahendid suunati erametsaomanikele looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu kompenseerimiseks. Ettenähtud rahastus vähenes seega kokku kolmandiku võrra ehk kuue miljoni asemel on toetusfondis alles neli miljonit eurot," rääkis ta.