Ärge puuki eemaldades seda levinud viga tehke!

Üks eriti ohtlik “tarkusetera” on Rapla Prisma Benu apteegi farmatseut Karoli Uusküla sõnutsi soovitus puugile eemaldamise käigus peale määrida seepi, õli või piiritust. “Seda ei tohi kindlasti teha, sest puugi või naha ärritamine võib olukorda tõsiselt halvendada,” toonitab ta. “Puugi leidmisel nahalt tuleb meeles pidada järgnevaid olulisi põhitõdesid: mida varem puuk eemaldada, seda parem: sellisel viisil väheneb nakatumise risk. Puugi keha ei tohi pigistada ega määrida puugile või hammustuskohale õli, piiritust, seepi või midagi muud sarnast. Kui puugi tundlad või peaosa on naha sisse jäänud, siis ei tasu neid torkida, sest organism tõukab need iseseisvalt välja. Peale eemaldamist tuleks hammustuskoht ka ära desinfitseerida. Nõrkuse, palaviku või punetava laigu tekkides tuleb koheselt arsti poole pöörduda.”