Koalitsioonileppest Uus regionaalpoliitika annab ametnikele tööd juurde

Kirjapandu on kantseliidi meistriklass ning raske on mõista, mida nende “parandame ja tõhustame” punktidega tegelikult öelda tahetekase. Esimene kiire pilk kinnitas, et rõhuv enamus selle teema punktidest sisaldavad ainult analüüsimist ja planeerimist. Justkui alustaks valitsus täiesti tühjalt kohalt, mitte midagi ei saa kohe homme ellu viia, kõikki valdkondi on vaja alles analüüsima hakata.