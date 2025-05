Sangaste mesi OÜ mesinik ja 2019. aastal aasta mesiniku tiitliga pärjatud Rein Männiste sõnas Kuku raadio saatele Maa Elu, et praegused märgid näitavad, et ees ootab hea meeaasta. Mee hind on aga madalal tasemel olnud juba aastaid ning paraku ei näe ta loodetud hinnatõusu ees ka sel hooajal.