VIDEO Testi, kas tead, millega on tegu

Kaskla lisas, et kõik kümme võistlusala olid tema hinnangul tehtavad ja just see julgustaski osalema. „Ehkki põllumajandusega mul enne õppima asumist kokkupuudet pole olnud, on traktorid ja loomad mulle alati huvi pakkunud. Seepärast otsustasin proovida,“ selgitas ta.