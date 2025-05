Sajad inimesed lähevad täna metsa istutama

RMK metsakasvatusjuhi Toomas Väädi sõnul pannakse tänavu mulda 20,3 miljonit uut puud, neist 19,3 miljonit kevadel ja miljon puud sügisel. Töödega on seotud ligi 1500 inimest üle Eesti ning tänaseks on istutatud kaks kolmandikku planeeritud mahust.

„Kui mullu pakkus kevad üllatusi – hiliskevadistest öökülmadest suviste soojakraadideni – , siis tänavu on ilmad olnud jahedamad ja isegi vihma on tulnud. See soodustab istutatud noorte puude kohanemist uue kodukeskkonnaga,“ kommenteeris Väät.