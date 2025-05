Savisaar: ülejäänud kuused istutagem tuisutõkke hekiks

Endine keskkonnaminister, nüüdne Vinni vallavanem Erki Savisaar ütles, et RMK taimlates ülejäänud kuuseistikute probleemi põhjus on heitlik poliitika. "Alates hetkest, kui seemned mulda pandi, on kuusikute värskenduseks ja laiendamiseks sobivate alade pindala oluliselt vähenenud. Tänased üleliigsed istikud on kasvatatud selge plaaniga istutada need kuhugi, kus see tänaseks on võimatu või keelatud," sõnas ta ja pakkus välja omapoolse nägemuse, mida üleliigsete istikutega peale hakata.