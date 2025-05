Külmad ööd on möödumas ja juba võib julgelt suvelilli peenrasse ja amplitesse istuda. Kui võtate lilletaime ettekasvatuspotist välja, siis kindlasti vaadake lähemalt taimekese juuri, kui need on tihedaks puntraks kasvanud, siis harutage need enne püsivale kasvukohale istutamist pisut lahti - nii on juurtel kergem uude mulda laienema ja sealt toitaineid omastama hakata.