Globaalne kliimasoojenemine, millest iganes see siis ka tingitud ei ole, on meie talved ilmselgelt hambutumaks muutnud ning seda aega aastast, mille jaoks õiget aastaaja nimetust ei oskagi valida, on ikka rohkem: sügis justkui enam ei ole, aga talv veel ka mitte. Enne kevadet sama teema: talve mõõtu enam välja ei anna, aga kevadeks nimetada samuti ei sobi.