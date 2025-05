Maakeral kasvab seitse liiki naati. Toidu ja kummalisel kombel ka dekoratiivtaimena on peamine harilik naat (Aegopodium podagraria).

Kuidas tõlkida sõna naat ja milline on tema päritolu? Taime venekeelne nimetus on snõt. Kunagi oli aga naati kutsutud snõd, mis tähendab eesti keeles toitu või sööki. Arvatakse, et oma esimese nimetuse sai taim 13. sajandil tatari-mongoli ikke ajal, kui suur osa elanikkonnast oli sunnitud varjuma metsa ja korjama söömiskõlblikku rohtu või lihtsalt toitu snet, mis sai palju hiljem nimetuse naat, snõt.