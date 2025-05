„Igal juhul on parem, kui ülejäävad taimed hävitatakse, kui et need jõuavad eraturule. See on julm, aga nii on,” ütles riigimetsa majandamise keskuses tänavu tekkinud tohutut kuuseistikute ülejääki kommenteerides erasektoris metsataimede kasvatusega tegelev Urmet Kalden.