Retla külas Järvamaa südames tegutseb Kangru talu, mille seemnepõldudel valmib selline muruseeme, millest sirgunud vastupidaval murul võib julgelt mängida nii golfi kui jalgpalli. Just see kvaliteetne ja põhjalik töö on andnud FIE Meelis Ohu juhitud talule tiitli Järvamaa 2024. aasta talu.