Väikese, talumetsadesse sobiva metsatehnika valmistajate hulgas on Lääne-Virumaal Kundas 17 aastat valdkonnas tegutsenud OÜ Country, mille tootevalikus on erineva seeria metsatõstukid ja haagised, millele pakutakse varustust ja lisaseadmeid. Ettevõtte tegevjuht Marek Kokerov tõdes, et konkurents metsatehnikaturul on tihe, kuid nemad püsivad vee peal järjekindla tegevuse, toodete ja tootmistehnoloogiate arendamise, müügivõrgustiku hoidmise ja laiendamisega.