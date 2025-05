Keemilise sõrmejälje uuringute tulemusel leiti, et lausa 46% sertifitseeritud kasepuidu proovide puhul erineb tegelik päritolu sertifikaadil toodust. Eesti koos veel mõne Euroopa riigiga on suurimaid ebaseadusliku kasevineeri importijaid. See kahjustab kõvasti ka kohalikke vineeritootjaid, mistõttu on praegustest kiirema meetodi väljatöötamine tootjatele väga oluline.

Foto: JENNIFER GAUTHIER