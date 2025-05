Taotleda saab programmperioodi 2023–2027 toetusi, mida sel aastal on üle 20. Pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste maksmiseks on eelarves ette nähtud ligi 212 miljonit eurot.

PRIA toetuse teenuse arendamise büroo teenusejuht Kairi Kaasik toob välja kõige suurema täienduse, mis kliente e-PRIAs taotluse esitamise juures ootab. „Sellest aastast on neil, kes taotlesid toetusi ka 2024. aastal, võimalus valida taotluse täitmisel juba PRIA poolt eelmise aasta andmetega eeltäidetud taotlusvorm. Meie kliendid on seda edasiarendust oodanud ning kindlasti muudab see taotlusprotsessi kasutajate jaoks mugavamaks ja hoiab kokku aega.“