Ministeeriumi andmeil on iga kolmas Eesti koolilaps ülekaalus ja praegused lasteasutuste toitlustamise nõuded on ajale jalgu jäänud, seega on uues määruses senisest rohkem rõhku pandud köögiviljade, marjade, puuviljade ja kala pakkumisele, teisalt seatakse piir piimatoodetele ja lihale.