Regionaalmaasika konkursile esitati rekordarv kandidaate

Regionaalarengu asekantsler ja valikukomisjoni juht Sigrid Soomlais tõdes, et tegu on märkimisväärse tulemusega, mis muutis lõpliku valiku tegemise keerukaks – väärikaid kandidaate esitati igast riigi nurgast. „Häid ja väga häid tegijaid oli tõepoolest palju, mis tähendab, et oma piirkonna arengusse panustatakse hoogsalt kõikjal Eestis. Valikukomisjonil tuli põhjalikult vaagida, keda tänavu maasikatega tunnustada,“ kommenteeris ta.