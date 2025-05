Haned söövad põllu paljaks? Teata, et heidutusjaht oleks lubatud

"Põhjus on lihtne – kui pole andmeid, pole tulevikus ka heidutusjahti. Ilma tõhusate heidutusmeetmeteta maiustavad haned ka järgmisel kevadel kevadise odra ja sügisküüslauguga meie põldudel," selgitas EPKK metsanduse ja maaettevõtluse valdkonna juht Ragnar Viikoja ja rääkis, et veel mõned aastad tagasi ei olnud kevadel haneliste küttimine üldse lubatud. Aastatepikkuse sihikindla töö tulemusena, kus sektor seisis põllumeeste huvide eest, algatati Keskkonnaministeeriumi poolt jahieeskirja muudatused. Nende alusel on teatud tingimustel nüüd võimalik pidada ka kevadist heidutusjahti.

Viikoja sõnutsi on oluline on mõista, et tegemist ei ole üldise õigusega hanelisi küttida. Tegemist on range loa alusel teostatava heidutusmeetmega, mis peab toimuma koos teiste tõrjevõtetega ja tugineda selgetele andmetele lindude rände ja tekitatud kahjude kohta.