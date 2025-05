Et ettevõtmisele eelkirjapanek sai 1. maiga ühele poole, on paslik korraldajatelt uurida, milline on inimeste huvi. Mäletatavasti ületas kaks aastat tagasi kevadpealinnas toimunud esimesel kokkutulekul tulijate rohkus (üle 70 traktori) korraldajaid igati.

Vanatraktorite kokkutuleku üks korraldajatest Meelis Välimäe sõnas, et sõnas, et selgi korral peaks mehi ja masinaid kohale tulema üle Eesti. „Eelkirjapanek sai meil küll läbi, kuid eks see oli selline tinglik ajapiir ja ka hilisemaid märkuandjaid me tagasi ei saada,” kinnitas ta.