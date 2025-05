Aga aiatöödega läheb nüüd kohe kiireks, sest miski ilmamuutus on täiskuu ja pidevalt vaidlevate haneparvede kisa järgi tulemas. Ja eks kiire ka sellepärast, et eelmisel neljapäeval algas ristipäevade kaskaad, see teine, tuuleristipäev tõi parasjagu tuult, sel kevadel aina nii külma, et maaema tütardel kipuvad lillelised kleidid aegajalt ära külmuma.