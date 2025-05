Luige näituseväljakul näeb läbi aegade suurimat linnu- ja küülikunäitust

Seoses Euroopas leviva suu- ja sõrataudi (SST) ohuga jäävad sõraliste tõuloomade väljapanekud sel aastal vahele. "Lootsime, et taudioht taandub, kuid paraku on teema endiselt aktuaalne. Seetõttu ei too me tänavu laadale sõralisi. Samas avanes meil suurepärane võimalus tõsta inimeste teadlikkust ja pakkuda külastajatele informatiivset ning harivat väljapanekut bioturvalisuse teemal," ütles näituslaada peakorraldaja Mart Põld.