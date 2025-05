Eesti soode grand old lady panustab tööstusharu püsimajäämisesse

„Juba enne oli turvast tööstuste poolt uuritud, aga puudus üks kindel ühine süsteem. Meie pidime siis tegema maakonniti Eesti soode revisjoni. Oli nii varem tehtud mullastikukaartide uurimist talviti kui ka palju välitööd aasta soojematel perioodidel. Umbes üks maakond aastas, nii me plaani järgi läksime,“ kirjeldab teadlane ja lisab, et tänaseks on Eestis täpselt kaardistatud kõik sood, mille pindala on suurem kui üks hektar.