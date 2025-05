Käesoleva aasta lõpuks peab Eestil valmima uus energiamajanduse arengukava 2035. aastani, mis jääb aastakümneteks suunama meie energiatootmist ja -tarbimist. Samal ajal kasvab mure: kas rohepööre liigub liiga kiiresti? Kas otsused on läbimõeldud ja kasulikud – või juhib neid tarbijaid eirav soov paista eesrindlik?

TalTechi energiatehnoloogia instituudi direktor Alar Konist leiab, et Eesti peaks korraks sammu tagasi astuma ja küsima, kas loodav süsteem on töökindel, taskukohane ja sõltumatu. Tema sõnum on selge – tark ei torma.