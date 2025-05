Emadepäeva armas traditsioon on, et lapsed valmistavad koogi. Alati kindla peale minek on küpsisetort: imelihtne valmistada, raske vussi keerata ja valmistamisvõimalusi mustmiljon. Uurisime eri eluvaldkondades tegutsevatelt lapsevanematelt, mis on nende pere küpsisekoogi saladus.