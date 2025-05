Ühe huvitava faktina jäi kõlama, et üha enam tahetakse täispiima. Ei, see pole tervislikult toituda soovi mõju. Peamine põhjus peitub hoopis selles, et üha enam juuakse maailmas cappuccino’t, latte’t ja muid piimaga kohvijooke, need aga vajavad piimavahtu, ja parim viis täiuslikku vahtu saavutada on kasutada täispiima.