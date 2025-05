"See on siiamaani kõige mugavam traktor, millega ma kunagi sõitnud olen. Kõik, mida vähegi tahta, on olemas, mugavusvarustusest GPSi järgi isesõitmiseni. See tähendab, et juht jõuab rohkem jälgida haakeseadet ja seda, mis olukorras põld on ehk töö on kokkuvõttes tõhusam,” kiitis aprilli keskpaigas Järvamaa Kutsehariduskeskuse rendipõllul kevadkülvi teinud teise kursuse põllumajandustöötaja eriala õpilane, praegu koolis töötav Rasmus Paiba sel kevadel kooli jõudnud John Deere’i traktorit.