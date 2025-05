Aedkannike, mida me enamasti võõrasemaks nimetame, kuulub kannikeseliste sugukonda ja on õige sordirikas: on nii suurte kui ka pisikeste õitega ja koguni rippuvaid sorte. Väga varieeruva mustri ja laia värvivalikuga lilled võivad targa hooldamise korral õitseda aprillist oktoobrini.