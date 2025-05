Uuendus: Eesti idufirma mullajaamad näitavad nüüd ainulaadset infot

Uuendus on tulnud otsese tagasiside põhjal klientidelt, kes on sageli uurinud võimalust kuvada erinevaid toiteelemente konkreetsemalt ja võimalusel kg/ha kohta. See ajendas Paul-Techi meeskonda jätkama uuringuid toiteelementide käitumise ja liikumise kohta mullas.