Pojenge tuleks pikatoimelise väetisega väetada kevadel ja selle mõju kestab 5–6 kuud. „Väeta üks kord aastas kevadel, kui pojengilehe kasv on 20-30 cm. Puista ühtlaselt 30 ml (kaks kuhjata supilusikatäit) umbes 15–35 cm kaugusele vartest. Sega õrnalt kokku mullaga ja kasta üks kord läbi. Vihmasel päeval ei ole vaja läbi kasta,” seisab seal.

Need näpunäiteid on antud puukooli enda väetise kohta, teisi kasutades tuleb lugeda toote pakendilt. Kasutada võin kompleksväetist või spetsiaalset pojengiväetist, kuid oluline on vältida liigset lämmastikväetist, mis võib soodustada liigselt lehtede kasvu ja selle võrra pärssida õite teket.