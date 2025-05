Just praegu on parim aeg süüa toitainerikast sparglit. Poes ja turul on valikus erinevaid vilju, hinnad on praegu soodsamad ja varred krõmpsumad.

Spargel (Asparagus officinalis) on üks esimesi vilju, mida kevadel oma aiast saame. Taim on selle poolest huvitav, et botaanikute jaoks on see harilik aspar ja lilleaednikele aspar, mille õrnade peente lehtedega oksad on suvisel ajal igale lillekimbule imeilus täiendus. Samas kokkadele ja köögiviljakasvatajatele on selle taime nimetus spargel. Toidulauale saab sparglist saaki kuni poole juunini, pärast seda jäetakse taimed jõudu koguma.