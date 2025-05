Kas tomatitaim kasvaks edukalt ka kurgimullas?

Matogard OÜ müügijuht Kaisa Ruumet selgitas Maa Elule antud intervjuus, et seemneid külvates on oluline valida just külvimuld. „Väike seeme on hästi õrn. Kui ta saab liiga rammusa mulla, siis ta ei pruugi idaneda lihtsalt. Külvimuld on hea, väljatöötatud kooslus seemnete jaoks. Kui on pisikesed taimed, mida pikeerida, siis võiks juba köögiviljamulda panna. Nad on mõlemad peene fraktsiooniga, aga nende toitainesisaldus on erinev,” selgitas ta.