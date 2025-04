Luuviljalised juba õitsevad nädala või kaks ja siin-seal on öökülm osa õisi ära näpistanud. Lisaks ei käi jaheda ilma tõttu mesilased ja teised putukad tolmeldamas, seega on kartus suur, et tänavu võime ploomide ja mureliteta jääda. Kohe on õige puhkemas ka õunapuud ja ilmaennustus näitab edaspidigi miinuskraadidega öid.